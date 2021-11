Ludmila Disante es una joven madre de familia que cursa el grado secundario y sus ganas por seguir estudiando se vieron reflejadas en una publicación de Facebook, donde su maestro realizó un acto de solidaridad para que ella no sea interrumpida durante las clases.

A sus 18 años, Disante cuida a su hija de tres meses y asiste a la escuela para culminar su formación y buscar un mejor futuro para su familia.

El último lunes asistió a su clase de Economía Política de la Escuela Media N.º 1 de Brandsen, Buenos Aires, en Argentina, junto a su hija Pilar, pero en medio del dictado fue interrumpida por el profesor Federico Tenreyro que se ofreció a sostener a la criatura, según mostró en redes sociales.

“Le agradezco a este profe que me tuvo mi nena mientras yo estudiaba!! La verdad un genio total, todas las escuelas tendrían que tener profes así. Para que todas las chicas que son mamá y quieren terminar los estudios puedan, la verdad que no tengo palabras para agradecerle a este profe”, relató la muchacha, adjuntando una fotografía del tierno momento.

“Y encima que la cuidó mientras yo estudiaba también la hizo dormir. Lo aplaudo profe, la verdad un GENIO!!!! Por más profesores así, para que todas aquellas mamás puedan terminar el colegio”, agregó.

La imagen se hizo viral en Facebook y alcanzó miles de reacciones, cientos de comentarios y cientos de compartidos, donde los cibernautas agradecían el bondadoso gesto del docente por ayudar a su estudiante de manera desinteresada.

¿Quién en el profesor Federico Tenreyro?

Según el portal BigBang News, el maestro también pertenece al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Brandsen y que goza de una grata experiencia con niños porque es padre de cinco pequeños.

“Como retomé hace poco los estudios, tengo materias desaprobadas y me citaron los sábados para recuperar algunas. Cuando me avisaron de eso, lo que yo les dije fue que no siempre tengo alguien que cuide de mi hija los fines de semana”, dijo Ludmila Disante al medio detrasdelanoticia.com.ar.

“El profe me dijo que estaba bien, que fuera igual a clase y que él me la cuidaba, que tenía experiencia porque es papá de cinco hijos. Entonces el sábado 30 de octubre me presenté en su clase y durante esa hora la cuidó, le cantó, la paseó un poco hasta hacerla dormir, y la tuvo él en brazos hasta que yo terminé de hacer la tarea”, prosiguió.

VIDEO RECOMENDADO

Los seis juegos de la primera temporada están inspirados en juegos infantiles ligeramente modificados.