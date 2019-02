​Este es el video que provocó que Nicolás Maduro cortara entrevista con Jorge Ramos de Univisión

Síguenos en Facebook

Hace unas horas se dio a conocer la retención del periodista de Univisión Jorge Ramos durante una entrevista que le realizaba a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores de Venezuela. Un video fue la causa de la molestia de Maduro y lo que hizo que le pusiera un alto a la mencionada entrevista.

Es así que Jorge Ramos, presentador del Noticiero Univisión, reveló que habría sido un video en el que se ve a venezolanos comiendo de un camión de basura lo que desató la molestia de Maduro: "Afortunadamente esas imágenes ya se encuentran en Miami, yo personalmente las filmé en mi teléfono celular... gente comiendo de un camión de basura, es lo que yo personalmente filmé el domingo pasado muy cerca del Palacio de Miraflores", sostuvo Ramos en entrevista con Univisión.

Tras ello, Maduro puso un alto a la entrevista: "Mientras le mostraba esas imágenes a Nicolás Maduro, él dijo que la entrevista se había terminado, trató de cerrar el iPad en el que le había mostrado estas imágenes y dejó la entrevista, se fue"; junto a ello, el periodista le mencionó que estaba actuando como un 'dictador': "Yo lo que le dije que el irse y no contestar las preguntas eso no lo hacían los presidentes, eso lo hacían los dictadores... y se fue, se fue, no quiso ver las imágenes que le estaba mostrando".

Junto a esto, Jorge Ramos agregó que dicho video se va a dar a conocer: "Las imágenes están ahí, las van a conocer en todo el mundo, no las fuimos a buscar, las encontramos mientras nos dirigíamos hacia una de nuestras coberturas el domingo", y que estas son reflejo de la crisis: "Esa es la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela".

Jorge Ramos hizo la denuncia y sostuvo que no los callarían: "Creen que lo mismo que hacen con muchos periodistas venezolanos lo pueden hacer con nosotros y no lo pueden hacer, no nos pueden dejar callados. Eso lo estamos denunciando y eso demuestra de nuevo el carácter autoritario represivo del régimen de Nicolás Maduro, jamás pensé que iban a hacer una estupidez como esta".