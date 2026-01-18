Ocho países europeos amenazados con aranceles comerciales por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaron este domingo que permanecerán unidos frente a las presiones de Washington, luego de oponerse a la intención estadounidense de tomar el control de Groenlandia.

Los países implicados: Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron que las amenazas arancelarias “socavan las relaciones transatlánticas”.

Reunión de emergencia en la Unión Europea

Ante la escalada de tensión, fuentes diplomáticas confirmaron que se realizó una reunión de emergencia de los embajadores de los 27 países de la Unión Europea en Bruselas.

Aunque no se esperaban anuncios formales, el encuentro tuvo como objetivo intercambiar posiciones y evaluar escenarios, luego de que Trump advirtiera que impondrá aranceles del 10% desde el 1 de febrero, que podrían aumentar al 25% el 1 de junio, si no se alcanza un acuerdo para la “compra completa e íntegra” de Groenlandia.

El despliegue militar que detonó la crisis

La crisis se intensificó tras el despliegue de tropas europeas en Groenlandia para una misión de entrenamiento, en respuesta a las tensiones entre Washington y Copenhague.

Trump reaccionó con dureza y calificó el accionar europeo como un “juego extremadamente peligroso”, según escribió en su red social Truth Social, asegurando que Estados Unidos debe controlar la isla por razones de seguridad nacional, para evitar una supuesta expansión de Rusia o China en el Ártico.

Advertencias de líderes europeos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció su intención de solicitar la activación del Instrumento Anticoerción de la UE, mecanismo que permite responder a presiones económicas externas mediante restricciones comerciales o de inversión.

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó las amenazas de Trump como un “error”, tras mantener una conversación directa con el mandatario estadounidense.

El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, fue más contundente al describir las advertencias como “chantaje”.

OTAN y preocupación por el orden mundial

El canciller danés Lars Løkke Rasmussen alertó que el orden mundial “tal como lo conocemos” y el futuro de la OTAN están en juego ante una amenaza inédita entre aliados.

En ese contexto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que sostuvo una conversación con Trump sobre la seguridad en Groenlandia y el Ártico, y adelantó que el tema seguirá en agenda durante el Foro de Davos.

Protestas en Groenlandia y Dinamarca

La tensión política se trasladó a las calles. Miles de personas protestaron el sábado en Copenhague y en Nuuk, coreando “¡Groenlandia no está en venta!”.

Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se opone a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.