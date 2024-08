Yamilé Agapito González, una joven peruana de 18 años, perdió la vida en un trágico accidente en Valparaíso, Chile, cuando regresaba a su hogar después de una jornada laboral.

Hoy, su familia en Perú atraviesa un profundo dolor y desesperación, mientras busca los medios necesarios para repatriar su cuerpo y brindarle el homenaje póstumo que merece.

Hace pocos meses, tomó la difícil decisión de dejar el Perú y trasladarse a Chile junto a su pequeña hija, con la esperanza de construir una vida mejor.

En el extranjero, Yamilé se desempeñó en diversos trabajos, desde panaderías hasta restaurantes. Sin embargo, su vida se vio abruptamente interrumpida en un accidente vial en una carretera de Valparaíso.

Tenía previsto regresar al Perú en las próximas semanas para reunirse con su familia, pero el trágico accidente impidió que ese anhelo se concretara.

Actualmente, su familia no solo enfrenta el dolor de su irreparable pérdida, sino también la angustia de no poder repatriar su cuerpo al Perú. La repatriación requiere una suma de más de 13 mil soles, un monto considerable que la familia no puede cubrir en su situación actual.