El gobierno del presidente Javier Milei ha emitido una resolución que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas argentinas y todos los organismos del Ministerio de Defensa. La medida, publicada el lunes, establece que el uso de términos como “soldada” o “generala” era discrecional.

El texto firmado por el ministro Luis Petri, y publicado el viernes, indica: “Se prohíbe la utilización del llamado ‘lenguaje inclusivo’ en el ámbito del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados del ministerio”.

De esta manera, expresiones como “sargenta” o “caba” no estarán permitidas, y tampoco se podrán utilizar estructuras para referirse a identidades no binarias, como “soldadxs” o “soldades”, a partir del viernes pasado.

La resolución también establece que se debe emplear el idioma castellano, conforme a la normativa y reglamentación de cada área respectiva, siguiendo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas.

Además, se advierte que cualquier desviación o desnaturalización del castellano no estandarizado ni avalado por un plexo jurídico correspondiente podría inducir a interpretaciones erróneas que afecten su ejecución.

Aunque el lenguaje inclusivo no era objeto de una directiva explícita, un documento de 2020 del gobierno peronista anterior mencionaba el acompañamiento a los cambios culturales en las relaciones de género. Sin embargo, se destacaba que estos cambios no debían imponerse, ya que no todos estaban de acuerdo en la feminización de las denominaciones.

En el pasado, la práctica del lenguaje inclusivo era discrecional, pero generó controversia cuando un general de división se dirigió a los “soldados y soldadas” en 2022, protagonizando titulares de prensa.

Milei, quien se autodefine como un “libertario anarcocapitalista”, ha expresado en repetidas ocasiones su oposición al lenguaje inclusivo y a lo que él considera como “ideología de género”. Para él, esto forma parte del “adoctrinamiento” del “marxismo cultural”, que supuestamente busca revertir el orden social en Occidente.

