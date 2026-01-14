Al menos 32 personas murieron y más de 60 resultaron heridas este miércoles en Tailandia, luego de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Bangkok y el noreste del país, informaron autoridades y equipos de rescate a la agencia EFE.

El accidente ocurrió a la altura de Ban Thanon Kot, en la provincia de Nakhon Ratchasima, ubicada a unos 250 kilómetros de la capital tailandesa.

Grúa colapsó sobre tren en movimiento

Según el reporte oficial, la grúa formaba parte de las obras de un proyecto ferroviario de alta velocidad que conecta Tailandia con China. Por causas aún no determinadas, la estructura se derrumbó sobre el tren cuando este se desplazaba hacia Ubon Ratchathani, provocando el descarrilamiento de varios vagones y un incendio en el lugar.

En el momento del siniestro, el tren transportaba a 171 pasajeros, de un total de 208 que habían iniciado el trayecto desde Bangkok.

Balance de víctimas y labores de rescate

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud de Tailandia, 32 personas fallecieron: 31 en el lugar del accidente y una durante el traslado a un hospital, mientras que 64 resultaron heridas, siete de ellas en estado crítico. Además, tres personas permanecen desaparecidas.

Los equipos de rescate advirtieron que al menos cinco personas podrían seguir atrapadas en vagones volcados, lo que mantiene activas las labores de búsqueda y remoción de escombros.

Testimonios de supervivientes

“Hubo un fuerte estruendo y todo el vagón se vino abajo. Mi pierna quedó atrapada y no podía moverme. Estoy traumatizada”, relató una pasajera superviviente a la cadena Channel 3.

Otro testigo, funcionario ferroviario que viajaba en el tren, señaló que el fuego se extendió rápidamente y que los pasajeros utilizaron extintores para intentar controlar las llamas mientras auxiliaban a los heridos.

Empresas involucradas y antecedentes

El proyecto ferroviario de alta velocidad entre Bangkok y la ciudad china de Kunming es supervisado por una subsidiaria de la estatal China Railway Group. Una filial de esta empresa también estuvo implicada en la construcción de un edificio de 30 pisos que colapsó en Bangkok en marzo pasado tras un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en Birmania.

En ese proyecto participó además la empresa local Italian-Thai Development, que también interviene en la línea ferroviaria Tailandia-China, incluido el tramo donde ocurrió el accidente.

A mediados de abril, la Policía tailandesa arrestó a un directivo de China Railway, acusado de vulnerar la ley de inversiones extranjeras.

“Deficiencias de seguridad”, según ingenieros

La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia atribuyó el colapso de la grúa a “deficiencias de seguridad”. Su presidente, Amorn Pimanamas, sostuvo que el accidente estaría relacionado con fallas en las medidas de seguridad en obras ubicadas en áreas públicas.

Por su parte, el primer ministro Anutin Charnvirakul ordenó una investigación exhaustiva y afirmó que “accidentes así ocurren cuando hay negligencia, se omiten pasos o se usan materiales inapropiados”.