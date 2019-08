Henrique Capriles pidió a países de América Latina no solicitar visa a venezolanos

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, pidió este martes a los países de América Latina no solicitar visa a los venezolanos porque, dijo, están "huyendo del hambre", y los instó a pedir la "libertad" de la nación petrolera, así como la salida del gobernante, Nicolás Maduro.

"Si Venezuela no encuentra una solución (a la crisis), el éxodo va a seguir, la respuesta no puede ser la visa, con eso no resuelven el problema, la respuesta es pedir la libertad, que se vaya Maduro", dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El también exgobernador del estado Miranda (centro-norte) hizo esta petición a propósito de la entrada en vigencia del visado humanitario que Ecuador está pidiendo a los venezolanos desde el lunes.

"¿Ustedes han visto la posición digna que ha asumido Colombia? Colombia no ha salido a pedir visa a los venezolanos, esa no ha sido la respuesta, Colombia sabe lo que está ocurriendo como lo sabe el presidente (Lenin) Moreno en Ecuador, como lo saben los presidentes de la región, hay una emergencia humanitaria en Venezuela", indicó.

A su juicio "no tiene ningún sentido que la respuesta en la región sea pedirle visa a unos venezolanos que están huyendo del hambre".

El opositor se refirió directamente al presidente ecuatoriano para decirle que "la solución no es pedir" visa.

Consideró que la región lo que debe hacer es tomar "consciencia" para que en Venezuela se acabe la "tragedia" y pidió dejar a un lado "la retórica de las cumbres y reuniones".