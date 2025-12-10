Ana Corina Sosa Machado, hija de la opositora venezolana María Corina Machado, será la encargada de recibir este miércoles el Premio Nobel de la Paz 2025 en representación de su madre, informó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

La dirigente venezolana, que debía estar presente en la ceremonia, “se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”, declaró Harpviken a la AFP antes del inicio del acto previsto para las 13H00 (12H00 GMT) en la Municipalidad de Oslo.

Incertidumbre sobre la llegada de Machado a Noruega

Aunque se mantiene la expectativa sobre si Machado podrá presenciar el evento, la organización confirmó que la participación de su hija garantizará la entrega formal del reconocimiento. Ana Corina Sosa también será quien pronuncie el discurso oficial durante la ceremonia.

La ausencia temporal de Machado ocurre en un contexto de alta atención internacional sobre la situación política en Venezuela y las restricciones que han afectado su movilidad en los últimos meses.