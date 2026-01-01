Un incendio de gran magnitud registrado durante las celebraciones de Año Nuevo en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, dejó decenas de personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos, según confirmaron las autoridades del cantón de Valais. La tragedia ocurrió en un bar frecuentado por turistas y residentes, cuando el lugar se encontraba abarrotado.

El siniestro se produjo alrededor de la 01:30 GMT en el bar Le Constellation, un establecimiento con capacidad para más de 300 personas en el interior y unas 40 en su terraza, de acuerdo con datos oficiales del resort.

Autoridades activaron estado de emergencia

La policía del cantón de Valais aseguró que el incendio dejó un número elevado de víctimas. El comandante policial Frederic Gisler confirmó que alrededor de 100 personas resultaron heridas y que todas están siendo atendidas.

“Varias decenas de personas se presumen muertas”, declaró a la prensa.

La magnitud del hecho obligó a los hospitales del cantón a declarar el estado de emergencia, debido a la gran cantidad de heridos que llegaron en pocas horas. Parte de los afectados tuvo que ser trasladada a otros centros de salud del país.

Tras el incendio, la zona fue cerrada al público y se estableció una restricción aérea sobre Crans-Montana mientras continuaban las labores de rescate, atención médica y control del área.

Horas después del siniestro, ambulancias seguían estacionadas frente al local, cuyas ventanas quedaron destruidas por el fuego. Medios locales reportaron que todavía se percibía “olor a quemado en el aire”.

Se descarta atentado

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, aclaró que el siniestro no fue provocado por un ataque terrorista.

“Tal y como están las cosas, nos inclinamos por la teoría de un incendio”, expresó.

Aunque medios locales señalaron que el siniestro pudo haberse iniciado por el uso de pirotecnia durante un concierto, la policía aclaró que el origen exacto sigue siendo materia de investigación.