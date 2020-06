Art Acevedo, jefe de policía de Houston, le pidió al presidente Donald Trump que “mantenga la boca cerrada” si es que no va a decir nada constructivo.

Esto, luego de que el mandatario dijera que está dispuesto a enviar al ejército a las ciudades y estados donde se han producido disturbios y saqueos durante las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd cuando estaba en custodia policial.

Ante los desmanes desencadenados, Trump pidió a las autoridades “arrestar, seguir a la gente, ponernos en la cárcel durante 10 años y así ya no veremos estas cosas de nuevo (…) Lo estamos haciendo aquí en Washington D. C., estamos haciendo algo que la gente no había visto antes”.

Al respecto, el oficial de origen cubano se dirigió al jefe de Estado durante una entrevista en la cadena CNN.

“Solo permítame decir al presidente de Estados Unidos que, de parte de todos los jefes de policía de este país, que si no tiene nada constructivo que decir, que mantenga la boca cerrada”, indicó.

“No queremos que la gente confunda amabilidad con debilidad. Pero no queremos que la ignorancia arruine lo que tenemos aquí en Houston”, agregó.

El jefe de policía de Houston, quien el lunes marchó con los manifestantes en su ciudad, dijo que “necesitamos liderazgo ahora más que nunca”.

“Aún cuando hayamos votado por alguien o no hayamos votado por alguien, él es nuestro presidente. Es hora de que sea presidencial, esto no es The Apprentice, esto no es Hollywood. Esto es la vida real, y vidas reales están en riesgo”, afirmó.