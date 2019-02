​Jorge Ramos rompe su silencio tras haber sido retenido por entrevista que no le gustó a Nicolás Maduro

El reconocido periodista Jorge Ramos, de la cadena Univisión, fue retenido dentro del Palacio de Miraflores (Venezuela) durante aproximadamente tres horas, tras haber hecho una entrevista que no le habría gustado a Nicolás Maduro.

Tras haber sido liberado, Jorge Ramos reveló más detalles a Patricia Janiot: "Teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y, después de 17 minutos de entrevista, no le gustaron las cosas que les estábamos preguntando, sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, sobre los presos políticos, sobre la crisis humanitaria….", todo ello en comunicación con Noticiero Univisión.

Tras esto, Nicolás Maduro habría mostrado su molestia ante las imágenes obtenidas por Jorge Ramos: "Se levantó de la entrevista después que le mostrara el video de unos jóvenes comiendo desde un camión de basura", confiscándole el material obtenido y: "Inmediatamente uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo. No tenemos nada, se quedaron con las cámaras, todo nuestro equipo, la entrevista la tienen ellos, nos quitaron los celulares, no tenemos la entrevista", afirmó.

Junto a ello, Ramos reveló cómo fue el momento en el que fue retenido junto a su equipo: "Después nos mantuvieron dos horas y media separados, nos pusieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, se quedaron con muchas de nuestras cosas personales y acabamos de regresar al hotel".

El periodista de Univisión también ha dado a conocer que les pidieron las claves de sus teléfonos celulares para poder acceder a la información que estos contenían: "Desde las 7 hasta las 9 y media estuvimos detenidos dentro del Palacio de Miraflores. Querían las claves de nuestro teléfono, nos amenazaron con llevarnos a otro lugar 'a entrevistarnos', según ellos, si no le dábamos las claves. Un grupo de agentes de seguridad nos arrebataron los celulares y nuestras pertenencias. Y después de todo eso nos ofrecieron un pequeño autobús para llevarnos al hotel. Nos rehusamos a subirnos porque no sabíamos adónde nos iban a llevar".

¿QUÉ LE DIJO A NICOLÁS MADURO?

Jorge Ramos ha dado a conocer detalles de lo que le dijo a Nicolás Maduro y que habría desatado la molestia del dictador: "Le dije a Nicolás Maduro que muchos gobiernos del mundo no lo consideran un presidente legítimo si no que lo consideran como un dictador, le dije que el presidente interino Juan Guaidó lo ha llamado un usurpador, lo que yo le dije a Nicolás Maduro es que el quien fuera su jefe de inteligencia, uno de sus principales asesores, (Hugo Carvajal), llamado "el pollo" Carvajal, dijo en una entrevista que Maduro era responsable de la muerte de cientos de jóvenes. Eso fue lo que le dije, que obviamente no le gustó y por eso se detuvo la entrevista".

