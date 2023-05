Joven trabajó como albañil para pagar sus estudios universitarios y graduarse como abogada.

Varios jóvenes se las ingenian para salir adelante y no darse por vencidos, más si se trata de su educación. Magali Giménez Bogarin, es una joven de 24 años que logró graduarse como abogada y gracias a su trabajo como albañil pudo para pagar sus estudios universitarios.

Mediante sus redes sociales, Magali compartió su historia e indicó que todo trabajo es digno y que nunca se rindió hasta verse convertida en una profesional.

La mujer, oriunda de Paraguay, contó que a pesar de los bajos recursos de su familia, buscó la forma de conseguir dinero para solventar los gastos de su carrera de Derecho hasta lograr graduarse de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ante la Corte Suprema de Justicia de su país.

“Muchos no saben esta parte de la historia, pero hace 6 años atrás esto parecía algo inalcanzable, mucha gente incluso llegó a decirme que no iba a poder concretarlo. A pesar de eso y como muchos jóvenes, decidí no rendirme y ser perseverante”, se lee en su publicación de Facebook.

Asimismo, señaló el agradecimiento que tiene para su familia, con todas las personas que siempre la apoyaron y se convirtieron en ángeles en su vida.

“No puedo negar que tuve muchos obstáculos en mi camino que hoy le dan a este día el sabor más glorioso que pudiera tener. Sin más, solo en estas seis imágenes quiero dejar un precedente que refleja todo este proceso que no solo yo, sino muchos jóvenes, pasamos en busca de nuestros sueños. Solo puedo decirte a ti que no te rindas y que el que persevera alcanza”, añadió Magali.