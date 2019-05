Juan Guaidó: "En Venezuela no hay posibilidad de golpe de Estado sino de una rebelión pacífica"

Síguenos en Facebook

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, en mensaje en redes sociales, hizo notar la falta de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

"El control de la fuerza armada es una farsa porque Maduro no tiene ni el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados ni soluciones", manifestó.

Añadió que este es el inicio de la fase final de la "Operación Libertad" que lidera Guaidó, y que muchos de los ciudadanos del país acudieron a su llamado desde las diversas ciudades de Venezuela:

"Hemos visto que a protesta genera resultados (...) nos escuchan en el Parlamento, nos escuchan en las Fuerzas Armadas", aseguró

Agradeció a la comunidad internacional por el apoyo demostrado y continuarán las protestas en las calles, además de describir la situación de Nicolás Maduro con la ciudadanía.

"En Venezuela no hay posibilidad de golpe de Estado sino de una rebelión pacífica en contra de un tirano que se encierra que se niega a darle la cara a nuestra gente, nosotros venezolanos tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro"