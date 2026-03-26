Un jurado de la ciudad de Los Ángeles declaró responsables a las empresas tecnológicas Meta Platforms, Inc. y YouTube por haber perjudicado a una menor mediante el diseño adictivo de sus plataformas digitales, y ordenó el pago de 6 millones de dólares por concepto de daños.

El fallo judicial, emitido el miércoles, establece 3 millones de dólares en daños compensatorios y 3 millones adicionales en daños punitivos, al considerar que las compañías actuaron con negligencia y conducta abusiva en el diseño de sus servicios.

Este veredicto podría influir en más de mil casos similares que actualmente se encuentran pendientes en tribunales estadounidenses, lo que representa un precedente relevante para la industria tecnológica.

Distribución de responsabilidades entre empresas

El jurado determinó que Meta Platforms, Inc. asumía el 70% de la responsabilidad, equivalente a 2,1 millones de dólares, mientras que YouTube fue responsable del 30% restante, equivalente a 900.000 dólares en daños compensatorios.

Posteriormente, en una segunda fase del juicio, los integrantes del jurado añadieron 3 millones de dólares en daños punitivos, distribuidos bajo la misma proporción, tras concluir que ambas empresas actuaron con malicia o conducta abusiva.

Los jurados respondieron afirmativamente a las siete preguntas planteadas sobre la responsabilidad de ambas compañías y concluyeron que estas sabían —o debían haber sabido— que sus servicios representaban un peligro potencial para menores de edad.

Caso podría marcar precedente en demandas contra redes sociales

La demandante, identificada en documentos judiciales por las iniciales K.G.M. y presentada en el juicio como Kaley, es considerada la figura central de un caso modelo que podría definir si las empresas de redes sociales pueden ser responsabilizadas legalmente por daños a la salud mental de menores.

Según el testimonio presentado ante el jurado, la menor comenzó a utilizar YouTube a los seis años mediante un dispositivo iPod Touch, y posteriormente se unió a Instagram a los nueve años.

Durante el proceso judicial, la joven afirmó que el uso constante de redes sociales afectó su autoestima y provocó dificultades para relacionarse con otras personas.

El abogado de la demandante, Mark Lanier, sostuvo que características como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones y los contadores de “me gusta” fueron diseñadas para fomentar el uso compulsivo entre menores.

Empresas anuncian que apelarán el fallo

Tras conocerse el veredicto, representantes de ambas compañías anunciaron que apelarán la decisión judicial.

Un portavoz de Meta Platforms, Inc. indicó que la empresa rechaza el fallo y sostuvo que la salud mental de los adolescentes es un fenómeno complejo que no puede atribuirse a una sola aplicación.

Por su parte, el portavoz de Google, José Castaneda, señaló que el caso demuestra un supuesto desconocimiento del funcionamiento de YouTube, calificándola como una plataforma diseñada de manera responsable.

La analista Jasmine Engberg, de la firma Scalable, afirmó que aunque la cifra impuesta no representa una sanción económica significativa para estas compañías, un eventual rediseño de sus plataformas podría representar un desafío para sus modelos de negocio.

Otros fallos recientes aumentan presión sobre Meta

El caso ocurre en paralelo a otro veredicto emitido por un jurado en Nuevo México, que determinó que Meta fue responsable de poner en peligro a menores al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas.

En ese proceso, la fiscalía había solicitado una indemnización máxima de 2.200 millones de dólares, pero el jurado fijó la compensación final en 375 millones de dólares.

Estos fallos reflejan un aumento de la presión judicial y regulatoria sobre las grandes empresas tecnológicas por el impacto de sus servicios en la seguridad y salud mental de usuarios menores de edad.