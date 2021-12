La Navidad es sin duda una de las épocas favoritas de muchas personas alrededor del mundo, y la Nochebuena es el momento ideal para disfrutar el tiempo con los seres que más queremos. Esto fue lo que pasó con la familia de Leandro Medina, un trabajador de una gasolinera, que se vio sorprendido cuando su esposa e hijos llevaron la cena navideña hasta su trabajo.

Medina tenía planeado pasar el 24 con su familia, pero le encargaron ocuparse de la estación de servicio ubicada en Córdoba, Argentina, durante esa noche. Teniendo un deber por delante, le contó a los pequeños y su pareja que debía trabajar por lo que estaría ausente durante esa noche.

El hombre trabaja hace cuatro años como encargado en la YPF, una empresa de producción de combustibles, de la calle Rivadavia en la localidad de Cruz del Eje, en Córdoba.

Según narra TN, esta conmovedora noticia se hizo muy popular en las redes sociales luego que un ciudadano decidiera capturar el instante en que la familia de Leandro cenaba en medio de la gasolinera.

“No podía no sacarles una foto... y espero no les haya molestado! 24 de diciembre, 23:20hs. El playero en su trabajo, en una mesa, comiendo con su familia... Una de las mejores postales que van a ver en esta Nochebuena. De esto se trata la Navidad, la familia unida siempre ❤”, dice la descripción de una foto publicada en el Instagram de Renzo Gallardo.

Renzo es amigo de Leonardo y no pudo desaprovechar ese momento luego de ir a buscar una botella de Fernet a una bodega cerca de la estación. Al pasar con su moto, quedó sorprendido con la escena.

“Yo lo conozco a Leo, éramos vecinos de chicos y siempre voy a cargar nafta ahí. Era muy buena la foto y muy tierna. No podía no frenarme de la moto y sacarles una foto. Era increíble la imagen de ellos, los nenes jugando. Son una familia muy buena. Ellos me ven que saco la foto y les pido disculpas. La subí y a los diez minutos ya se había viralizado”, relató Gallardo al medio.

Según contó Leandro a TN, antes que la instantánea llegara a sus manos, él había hablado con su esposa para pasar la cena de Nochebuena en su lugar de trabajo; incluso se lo comentó a sus padres y hermano, pero estos no pudieron asistir.

“Justo me tocó pasar Nochebuena trabajando. Entonces, hablamos de pasarla ahí con mi señora, mis hijos, mis padres y mi hermano. Ellos no pudieron ir, pero pasamos juntos los cuatro”, explicó.

“Vimos que Renzo sacó la foto, pero estaba lejos y no había entendido lo que nos quería decir. Recibimos muchos mensajes de amigos y nos han llamado de varios lugares”, concluyó.

