La excarcelación de prisioneros políticos venezolanos avanza a paso de tortuga. Ayer, el líder opositor Edmundo González Urrutia, cuyo yerno está preso en el país llanero, denunció que “no se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas” por el chavismo.

González Urrutia, que la oposición venezolana considera el ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y que vive exiliado en España desde setiembre de 2024, difundió un mensaje en su cuenta de X donde afirma que “las familias siguen esperando, sin información clara, sin listas, sin certezas”.

Este sábado, hasta las 17:00 horas, al menos seis personas habían sido excarceladas, entre ellos Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la nobel de paz María Corina Machado- en el estado Bolívar (sur), y Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño, aún detenido. En total, solo una veintena de personas habrían sido soltadas hasta la noche de ayer desde que el chavismo hizo su anuncio de liberación el jueves.

Espera

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) acusó, en un pronunciamiento, a las autoridades chavistas de presentar “gestos parciales y limitados como avances unilaterales de paz, mientras mantienen en cautiverio a cientos de inocentes”.“A pesar del anuncio realizado por Jorge Rodríguez [presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela], sobre la excarcelación de ‘un número importante’ de personas privadas de libertad por motivos políticos, la realidad demuestra que no se ha producido la liberación de todos los presos políticos venezolanos”, señaló.

Decenas de familias llevan dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, a las afueras de la capital, a la espera de noticias.

Alerta

EE.UU. alertó que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de “apoyo a EE.UU.” y llamó a sus ciudadanos a no viajar o salir “inmediatamente” del país.