La reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, provocó una serie de felicitaciones de mandatarios y dirigentes políticos de América, Europa y Asia, después de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) derrotara al senador conservador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo 25 de octubre de 2026.

Lula consiguió el 51,79 % de los votos válidos frente al 48,21 % de Bolsonaro, según los resultados difundidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE). El triunfo le permitirá ejercer un cuarto mandato presidencial, después de revertir la desventaja que registró en la primera vuelta electoral del 4 de octubre.

Las felicitaciones llegaron desde gobiernos de distintas posiciones políticas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, destacaron el resultado como una victoria del progresismo, mientras que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el jefe de Estado chileno, José Antonio Kast, expresaron su voluntad de mantener la cooperación bilateral.

Claudia Sheinbaum y Miguel Díaz-Canel celebran la reelección de Lula

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las primeras mandatarias en felicitar al presidente brasileño. A través de su cuenta en X, destacó la participación democrática y saludó la continuidad de Lula en el poder.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió la jefa de Estado mexicana.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó el resultado como una “victoria histórica” y sostuvo que permitirá continuar con las políticas de paz, soberanía y justicia social impulsadas por el Gobierno brasileño.

El mandatario cubano también reafirmó la disposición de su país para colaborar con Brasil en los mecanismos de integración regional y cooperación latinoamericana.

Cristina Kirchner, Bernardo Arévalo y Yamandú Orsi felicitan al mandatario

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner también se pronunció sobre el resultado y felicitó a Lula, a quien describió como su compañero político.

Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria por corrupción, destacó la capacidad del mandatario brasileño para movilizar a sus electores y revertir los resultados de la primera vuelta.

Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo resaltó los principios que, según expresó, comparten ambos gobiernos sobre el ejercicio de la función pública y la búsqueda del bien común.

El mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, informó que conversó telefónicamente con Lula para transmitirle sus felicitaciones. Orsi destacó el resultado y el desarrollo de la jornada electoral como una expresión democrática.

Keiko Fujimori felicita a Lula y plantea fortalecer la alianza entre Perú y Brasil

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, reconoció el triunfo de Lula y felicitó al pueblo brasileño por la jornada electoral.

En su mensaje difundido en X, la mandataria reafirmó la voluntad del Gobierno peruano de fortalecer la relación bilateral, con especial atención a la integración económica, la cooperación y la protección de la Amazonía.

“Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, expresó Fujimori.

La declaración se produjo pese a las diferencias políticas entre ambos gobernantes y puso énfasis en la continuidad de los vínculos diplomáticos entre Perú y Brasil.

José Antonio Kast y Daniel Noboa destacan cooperación con Brasil

El presidente chileno, José Antonio Kast, también felicitó a Lula y reveló que mantuvo una conversación con el mandatario brasileño después de conocerse los resultados.

Kast aseguró que Chile y Brasil comparten intereses de largo plazo y manifestó su intención de fortalecer las relaciones económicas y la cooperación para combatir el crimen organizado.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa destacó que los países latinoamericanos enfrentan desafíos comunes y pueden obtener mejores resultados mediante la coordinación regional.

Asimismo, el presidente dominicano, Luis Abinader, expresó su expectativa de continuar trabajando con Brasil por una América Latina más integrada y próspera.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, felicitó al mandatario reelecto y subrayó el interés compartido en promover el desarrollo y el bienestar de las poblaciones de ambos países.

China felicita a Lula y busca fortalecer su asociación estratégica con Brasil

El Gobierno de China también felicitó a Lula por su reelección y expresó su disposición a profundizar las relaciones bilaterales con Brasil, uno de sus principales socios comerciales y políticos en América Latina.

A través de un portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Pekín manifestó su interés en continuar trabajando con Brasil en la construcción de una comunidad de futuro compartido.

China y Brasil mantienen una asociación estratégica y forman parte del bloque de los BRICS, espacio de cooperación que reúne a importantes economías emergentes.

El pronunciamiento chino se suma a las reacciones internacionales que destacan la continuidad de los vínculos diplomáticos y económicos con el nuevo Gobierno de Lula.

Pedro Sánchez celebra triunfo de Lula y habla de una remontada progresista

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó este lunes 26 de octubre al mandatario brasileño y vinculó su victoria con el escenario político español.

“¡Gran victoria de Lula da Silva! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar”, publicó Sánchez en X.

El jefe del Ejecutivo español hizo esta valoración a pocas semanas de las elecciones generales previstas en España para el 29 de noviembre, en las que busca mantenerse al frente del Gobierno.

Las declaraciones de Sánchez también fueron acompañadas por mensajes de felicitación de integrantes de su Ejecutivo, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien destacó la importancia de las relaciones bilaterales entre España y Brasil.

India, Francia, Canadá y la Unión Europea saludan la victoria brasileña

El primer ministro de India, Narendra Modi, felicitó a Lula y expresó su voluntad de continuar fortaleciendo la asociación estratégica bilateral y la cooperación entre países del Sur Global.

En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el resultado electoral como un respaldo a la democracia y al multilateralismo, además de reafirmar la importancia de la relación entre Brasil y la Unión Europea.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también transmitió sus felicitaciones y manifestó su interés en continuar trabajando con Brasil para fortalecer su asociación estratégica.

Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney resaltó el desarrollo de las relaciones bilaterales y planteó ampliar la cooperación comercial, ambiental y económica.

Flávio Bolsonaro cuestiona el resultado electoral y anuncia acciones legales

Pese a las felicitaciones internacionales, Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota y anunció que buscará la anulación del resultado electoral.

El senador cuestionó decisiones adoptadas durante la jornada de votación, entre ellas la ampliación del horario en determinados centros electorales después de reportarse dificultades de transporte para los votantes.

Los cuestionamientos del candidato conservador no modifican por sí mismos los resultados publicados por la autoridad electoral brasileña. Cualquier impugnación deberá resolverse mediante los procedimientos legales correspondientes.

Con su victoria, Lula se prepara para iniciar el periodo presidencial 2027-2030, en medio de expectativas internacionales sobre la continuidad de las relaciones diplomáticas, la integración regional y la política exterior de Brasil.