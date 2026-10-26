El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo 25 de octubre que, en estos comicios, han tenido que vencer “la intromisión” del exterior que vino “a través de las plataformas digitales” y dijo que habrá que “regular” a las grandes plataformas digitales .

Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil “no acepta ser el patio trasero de nadie” en su discurso tras haber vencido al ultraderechista Flávio Bolsonaro en segunda vuelta de las presidenciales.

Noticia en desarrollo...

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad