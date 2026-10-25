La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) culminó este domingo 25 de octubre el proceso de admisión 2027-I, en el que se ofrecieron 2.581 vacantes. Durante la jornada, los postulantes a la carrera de Medicina Humana rindieron el examen de ingreso, en busca de alcanzar una de las plazas disponibles en la Decana de América.

La Oficina Central de Admisión (OCA) será la encargada de publicar los resultados oficiales de la evaluación, incluidos los puntajes obtenidos por los participantes. Los postulantes podrán consultar la relación de ingresantes a través del enlace oficial de resultados de admisión de San Marcos.

Revisa AQUÍ.

¿Cómo acceder a resultados?

Para revisar los resultados, los participantes deberán ingresar al sistema, seleccionar la opción correspondiente y buscar la escuela profesional a la que postularon. En la lista podrán verificar los nombres de quienes alcanzaron una vacante, así como sus respectivos puntajes.

La universidad recomendó a los postulantes utilizar únicamente los canales oficiales para consultar los resultados, a fin de evitar información incorrecta o no verificada difundida por páginas ajenas a la institución.

Asimismo, los postulantes que obtengan una vacante podrán recoger sus constancias de ingreso del 2 al 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido por la universidad.

El proceso de admisión 2027-I registró un total de 28.829 inscritos para 2.581 vacantes, cifras que evidencian la demanda de acceso a la educación superior pública.

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