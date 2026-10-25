La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, regresó este domingo 25 de octubre a Venezuela, después de permanecer casi diez meses fuera del país. La propia dirigente confirmó su retorno mediante un breve mensaje publicado en la red social X.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado, de 60 años, en una publicación que fue compartida por sus seguidores y posteriormente respaldada por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Edmundo González celebra el regreso de María Corina Machado

González Urrutia confirmó públicamente que la dirigente se encontraba en territorio venezolano y expresó su satisfacción por el retorno de su aliada política.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos”, escribió en su cuenta de X.

El excandidato presidencial también manifestó su intención de regresar al país y reunirse con Machado para continuar con las actividades políticas de la oposición.

“Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, agregó.

María Corina Machado reaparece en una iglesia del estado Lara

Tras anunciar su regreso, Machado reapareció este domingo en el santuario de la Divina Pastora, ubicado en el estado Lara, donde participó en una ceremonia religiosa y fue recibida por seguidores de su organización política, Vente Venezuela.

Imágenes difundidas por Comando con Venezuela mostraron a la dirigente acompañada por Henry Alviarez y Carlos Fernández, integrantes de su partido, durante su visita al templo.

La reaparición pública fue confirmada por la agencia EFE y medios internacionales. Sin embargo, no se han comunicado oficialmente todos los detalles sobre la ruta utilizada para ingresar al país.

María Corina Machado llegando a la Iglesia de Santa Rosa en Barquisimeto, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. (AFP PHOTO / VENTE VENEZUELA).

La dirigente intentó regresar a Venezuela en varias ocasiones

Machado había salido de Venezuela a comienzos de diciembre de 2025, después de permanecer más de un año en la clandestinidad, en un contexto de detenciones y acciones judiciales contra integrantes de la oposición.

Su salida estuvo vinculada con la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, reconocimiento otorgado por sus esfuerzos en favor de los derechos democráticos en Venezuela.

Según fuentes de su entorno citadas por medios internacionales, durante los últimos meses se realizaron al menos siete intentos de retorno mediante diferentes rutas y medios de transporte, sin conseguir concretar su ingreso hasta este domingo.

¿Por qué María Corina Machado salió de Venezuela?

La dirigente opositora pasó a la clandestinidad después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro, resultado cuestionado por la oposición venezolana.

Machado había sido inhabilitada para competir en esos comicios, por lo que Edmundo González Urrutia asumió la candidatura presidencial respaldada por su sector político.

González Urrutia reivindica su victoria en aquellas elecciones y sostiene que las actas recopiladas por la oposición respaldan ese resultado. Las autoridades electorales venezolanas, por su parte, proclamaron la reelección de Maduro, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Regreso de Machado ocurre en medio del proceso político venezolano

El retorno de María Corina Machado se produce en un escenario político marcado por los cambios ocurridos en Venezuela durante 2026.

Después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, Delcy Rodríguez asumió la Presidencia encargada, mientras distintos actores nacionales e internacionales mantienen posiciones divergentes sobre las condiciones para una transición política y la celebración de nuevas elecciones.

Machado y González Urrutia han reclamado una salida democrática que incluya la participación ciudadana y el reconocimiento de la voluntad expresada en los comicios presidenciales de 2024.

Su regreso abre una nueva etapa de actividad política presencial para la dirigente opositora, aunque todavía no se ha anunciado un calendario completo de sus próximas actividades públicas.