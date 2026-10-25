El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo 25 de octubre que los ciudadanos deben decidir entre un gobierno que defiende la bandera nacional y otro que, según él, pretende gobernar con la de Estados Unidos, en referencia a su rival, el senador conservador Flávio Bolsonaro.

La declaración se produjo después de que Lula emitiera su voto en São Bernardo do Campo, municipio del estado de São Paulo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario, de 80 años, busca mantenerse en el poder durante otros cuatro años.

Lula acusa a la derecha de querer gobernar con la bandera de Estados Unidos

La derecha “quiere gobernar con la bandera estadounidense”, declaró Lula ante la prensa tras sufragar en la jornada electoral que enfrenta al Partido de los Trabajadores (PT) con el Partido Liberal (PL).

El presidente sostuvo que los brasileños elegirán un país donde los colores nacionales “sean respetados”, en un mensaje centrado en la defensa de la soberanía y la identidad brasileña.

Durante sus declaraciones, el mandatario insistió en que Brasil tiene una sola patria y cuestionó la relación política de su adversario con Estados Unidos, país gobernado por el presidente Donald Trump.

Lula votó en São Paulo acompañado de su esposa y aliados políticos

El jefe de Estado acudió a votar en la Escuela Estadual João Firmino Correia de Araújo, ubicada en el barrio Assunção, en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo.

Lula estuvo acompañado por su esposa, Rosângela da Silva, conocida como Janja, así como por ministros y aliados políticos que participaron en la jornada electoral.

Tras emitir su voto, el presidente sostuvo una bandera de Brasil ante los periodistas, en consonancia con su mensaje sobre la defensa de los símbolos nacionales.

Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro

El balotaje de este domingo enfrenta a Lula, representante del Partido de los Trabajadores, con Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La segunda vuelta se celebra después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta de votos válidos en los comicios del pasado 4 de octubre.

La elección definirá quién gobernará Brasil durante el periodo 2027-2030, en una contienda marcada por las diferencias entre ambos candidatos sobre política económica, relaciones internacionales y el papel del Estado.

La relación con Estados Unidos marca el debate electoral brasileño

Durante la campaña, Lula ha convertido la defensa de la soberanía brasileña en uno de sus principales mensajes frente a Flávio Bolsonaro, a quien cuestiona por sus vínculos políticos con el sector conservador estadounidense.

El pasado 21 de octubre, durante un acto electoral en el noreste de Brasil, el presidente también presentó la segunda vuelta como una elección entre defender la bandera nacional y aceptar una posición subordinada frente a Estados Unidos.

Las declaraciones de Lula forman parte de su discurso electoral y no constituyen una constatación independiente de que su adversario pretenda gobernar bajo las órdenes de Washington.

El resultado del balotaje será determinado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismo responsable de la administración de las elecciones brasileñas.