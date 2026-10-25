Los centros de votación abrieron este domingo 25 de octubre en Brasil para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrenta al senador Flávio Bolsonaro.

Más de 158,7 millones de ciudadanos están habilitados para participar en el balotaje, que determinará si Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), permanece en la Presidencia durante otros cuatro años o si el Partido Liberal (PL), representado por Bolsonaro, regresa al poder.

Lula y Flávio Bolsonaro se disputan la Presidencia de Brasil

La segunda vuelta enfrenta a dos candidatos de diferentes sectores políticos. Lula, representante de la izquierda brasileña, busca un nuevo mandato, mientras que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, representa a la derecha y aspira a llegar por primera vez al Palacio del Planalto.

El balotaje se desarrolla después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta de los votos válidos en la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre.

En esa jornada, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, mientras que Lula consiguió el 45,16 %, según los resultados difundidos por las autoridades electorales brasileñas. La diferencia fue de aproximadamente 2,2 millones de votos.

Más de 158 millones de brasileños están llamados a votar

El Tribunal Superior Electoral (TSE), organismo encargado de administrar y supervisar las elecciones en Brasil, estableció que la votación se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., según el horario de Brasilia.

Los ciudadanos que se encuentren en la fila al momento del cierre podrán ejercer su derecho al voto. Asimismo, quienes no participaron en la primera vuelta podrán sufragar este domingo, siempre que mantengan su situación electoral regular.

Además de elegir al próximo presidente, los ciudadanos de cinco estados —Acre, Amazonas, Espírito Santo, Río Grande del Norte y Tocantins— y del Distrito Federal también votarán para definir a sus respectivos gobernadores.

Elecciones en Brasil, en medio de la disputa entre izquierda y derecha

La elección presidencial brasileña se desarrolla en un contexto de competencia entre las principales fuerzas políticas del país y de cambios en el escenario político latinoamericano.

El resultado determinará la continuidad del Gobierno de Lula o la llegada al poder de Flávio Bolsonaro, cuyo padre gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

La disputa también concentra la atención internacional debido al peso político y económico de Brasil en América Latina y a sus relaciones con Estados Unidos, cuyo presidente es Donald Trump.

¿A qué hora se conocerán los resultados del balotaje?

El cierre de la votación está previsto para las 5:00 p.m., hora de Brasilia, equivalente a las 3:00 p.m. en Perú. A partir de ese momento comenzará la publicación de los boletines y la difusión de los resultados electorales.

El Tribunal Superior Electoral será la fuente oficial de los resultados de la segunda vuelta, que definirán quién gobernará Brasil durante el periodo presidencial 2027-2030.