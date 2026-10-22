Vehículos arrastrados por las corrientes de agua, calles bloqueadas y locales inundados dejó una intensa granizada registrada en Quito, capital de Ecuador, durante la tarde de este jueves.

El fenómeno comenzó aproximadamente a las 14:40 y cubrió de hielo varias vías del centro norte de la ciudad, donde el agua y el lodo ingresaron a viviendas y establecimientos comerciales.

La calle Luis Mosquera Narváez fue una de las zonas más afectadas: la fuerza de la corriente desplazó varios vehículos hacia la avenida 10 de Agosto. El tránsito quedó interrumpido en los cruces de Luis Mosquera con Ulloa y Versalles, donde automóviles quedaron atravesados e impidieron el paso de buses y otros vehículos.

Las inundaciones también alcanzaron establecimientos ubicados en la calle Versalles, entre Luis Mosquera y la avenida Colón, así como sectores de las avenidas 12 de Octubre y Colón.

Las emergencias se suman a otros incidentes ocurridos el miércoles 21 de octubre de 2026 en Quito. Ese día, personal municipal limpió vías inundadas en Buenaventura de Chillogallo, mientras que la caída de un árbol afectó el suministro eléctrico en Iñaquito.