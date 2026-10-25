Las autoridades colombianas investigan si hay dos personas bajo un edificio afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto que colapsó este sábado por las lluvias en la ciudad de Pereira, en la turística región del Eje Cafetero.

La Alcaldía de esa ciudad, capital del departamento de Risaralda (centro), señaló en sus redes sociales que la edificación de cuatro pisos, ubicada frente al teatro Santiago Londoño, en el centro de Pereira, colapsó parcialmente.

“El inmueble, afectado por el sismo de agosto, estaba en proceso de demolición. Organismos de socorro adelantan labores de búsqueda ante la posible presencia de dos personas”, añadió la información.

El terremoto del 10 de agosto, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), causó 335 muertes, dejó 4.516 heridos y 103 desaparecidos, según el más reciente balance oficial.

Las cifras de las autoridades señalan que el terremoto dejó 36.478 viviendas destruidas y 207.889 averiadas.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad