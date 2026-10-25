Un total de 128 personas fueron detenidas durante los disturbios registrados el sábado 24 de octubre en el centro de Barcelona, tras una concentración no comunicada a las autoridades que terminó en enfrentamientos con la policía, daños a establecimientos comerciales y saqueos.

Según el balance divulgado este domingo 25 de octubre por los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, 72 de los detenidos son menores de edad, lo que representa el 56 % del total. Además, se reportaron 15 agentes policiales heridos, cuatro de ellos de gravedad.

Protesta convocada por TikTok terminó en disturbios

Los incidentes comenzaron después de que centenares de jóvenes se congregaran en la plaza de Cataluña, uno de los principales espacios públicos de Barcelona, tras una convocatoria difundida por redes sociales, especialmente TikTok.

Videos compartidos en plataformas digitales muestran a grupos de jóvenes, muchos vestidos de negro y con el rostro cubierto, corriendo por las calles, causando destrozos y atacando establecimientos comerciales.

Según las autoridades, durante los disturbios fueron vandalizados 23 comercios y los bomberos realizaron 33 intervenciones para sofocar incendios en contenedores, papeleras y otros elementos de la vía pública.

An employee inspects an optician's shop looted the previous night during riots, in Barcelona on October 25, 2026. Police made 128 arrests overnight in Barcelona for acts of "vandalism", damage to public property" and "looting", the regional Catalan police said today. Seventy-three of those arrested were minors, with the reports due to be sent "to the juvenile prosecutor's office", Catalan police chief Silvia Cata told Spain's 3CatInfo media outlet. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)

Policía investiga a los detenidos y remitirá informes a la justicia

Sílvia Catà, comisaria jefa de los Mossos d’Esquadra, explicó al medio público catalán 3CatInfo que la institución prepara los informes correspondientes para remitir los casos de menores a la Fiscalía de Menores y los de adultos a los tribunales competentes.

La responsable policial precisó que únicamente dos de las personas detenidas tenían antecedentes por desórdenes públicos. Asimismo, indicó que se analizan los perfiles de los arrestados para determinar las circunstancias de su participación.

Catà describió los incidentes como actos de “violencia gratuita” y señaló que la convocatoria se había difundido mediante redes sociales, con especial presencia en TikTok.

Quince policías heridos y decenas de comercios afectados

De acuerdo con los balances publicados este domingo, entre los agentes lesionados figuran 14 integrantes de los Mossos d’Esquadra y un efectivo de la Guardia Urbana de Barcelona. Cuatro policías sufrieron lesiones graves.

Durante el operativo también se realizaron decomisos de armas blancas, aerosoles, pasamontañas, material pirotécnico y piedras, entre otros objetos.

Disturbios ocurren tras incidentes similares en Francia

Los hechos registrados en Barcelona se producen después de otras convocatorias juveniles desarrolladas en ciudades europeas, especialmente en Francia, donde también se reportaron saqueos y enfrentamientos durante manifestaciones recientes.

Las autoridades catalanas investigan la organización de la concentración y el uso de plataformas digitales para convocar a los participantes. Hasta el momento, no se ha acreditado públicamente una relación organizativa directa entre los disturbios de Barcelona y los incidentes ocurridos en territorio francés.