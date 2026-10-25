El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), afirmó este domingo 25 de octubre que llegó la hora del “cambio de verdad” en Brasil, después de emitir su voto en la segunda vuelta electoral que disputa frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró”, declaró Bolsonaro ante los periodistas al salir de su centro electoral en Río de Janeiro, mientras se protegía de la lluvia con un paraguas.

Flávio Bolsonaro critica al Gobierno de Lula tras votar

El candidato conservador, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acudió a votar alrededor de las 8:20 de la mañana en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro.

Bolsonaro estuvo acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro; su madre, Rogéria Bolsonaro; y el gobernador electo de Río de Janeiro, Douglas Ruas, también integrante del Partido Liberal.

Durante sus declaraciones, el senador cuestionó la situación económica y la seguridad pública en Brasil. Sostuvo que la población enfrenta problemas relacionados con el endeudamiento, el costo de vida y la delincuencia.

“La esperanza se convirtió en miedo”, afirmó el candidato, quien mencionó el temor de los ciudadanos a sufrir robos y las dificultades de las familias para cubrir sus necesidades básicas. Estas afirmaciones formaron parte de sus críticas al actual Gobierno.

Bolsonaro llama a los brasileños a participar en el balotaje

El aspirante presidencial también hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan a los centros de votación, pese a las condiciones meteorológicas registradas en distintas regiones de Brasil.

Bolsonaro aseguró que desarrolló una campaña de segunda vuelta que calificó de limpia y expresó su confianza en la posibilidad de formar un equipo de gobierno para afrontar los problemas económicos del país.

El senador indicó que seguirá el proceso de escrutinio desde Brasilia, una vez concluida la jornada electoral.

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en una segunda vuelta presidencial

La elección de este domingo enfrenta al presidente Lula da Silva, representante del Partido de los Trabajadores (PT), con Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), en una contienda que definirá al próximo gobernante de Brasil para el periodo 2027-2030.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, equivalentes a aproximadamente 56,1 millones de sufragios. Por su parte, Lula alcanzó el 45,16 %, con unos 53,8 millones de votos.

La diferencia entre ambos candidatos fue de aproximadamente 2,3 millones de votos, por lo que la definición presidencial pasó a una segunda vuelta.

Brasil elegirá a su presidente para los próximos cuatro años

Casi 160 millones de electores están convocados a las urnas para definir si Lula continúa en la Presidencia o si Flávio Bolsonaro llega al poder.

La jornada electoral es seguida con atención en América Latina debido a la importancia política y económica de Brasil, así como a las diferencias entre las propuestas de los dos candidatos.

El resultado oficial será determinado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismo responsable de administrar las elecciones brasileñas.