El senador Daniel Barragán, vocero de la bancada del Partido Cívico Obras, negó que el respaldo de su agrupación a siete facultades legislativas adicionales solicitadas por el Poder Ejecutivo represente el inicio de una alianza política con el Gobierno.

En declaraciones a RPP, este domingo 25, Barragán sostuvo que la posición de su bancada responde a la decisión de apoyar las propuestas que considere favorables para el país, independientemente de que provengan de sectores de izquierda o derecha.

Daniel Barragán defiende respaldo de Obras a facultades legislativas

El parlamentario explicó que su bancada consideró que los siete puntos adicionales incorporados a la delegación de facultades no modificaban el propósito de la propuesta inicial, centrada en la prevención del fenómeno El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Nosotros creemos que lo que hemos votado es lo mejor para el país. Si viene del lado izquierda alguna propuesta, alguna norma que favorezca al país, también votaremos a favor de ello”, declaró.

Barragán señaló que Obras participó en la elaboración de un texto sustitutorio con modificaciones a la propuesta del Ejecutivo, incluidas disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y medidas de seguridad ciudadana.

El senador sostuvo que su agrupación no podía rechazar una propuesta en cuya revisión y modificación había participado.

“Para mí y para el partido no se desnaturalizaban, porque la naturaleza de ellas era sobre el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana”, manifestó.

Obras descarta acercamiento político con el oficialismo

Barragán rechazó las versiones sobre un posible acercamiento político entre Obras y el oficialismo. Según explicó, la coalición formada junto con Buen Gobierno y Ahora Nación tuvo inicialmente como objetivo promover un equilibrio de poderes en la elección de la Mesa Directiva del Congreso.

El legislador indicó que su partido decidió mantenerse en ese bloque por considerar necesaria una oposición que fiscalice las acciones del Poder Ejecutivo, pero aclaró que el acuerdo no contemplaba compromisos sobre futuras votaciones.

“No había un acuerdo posterior o compromisos”, señaló el vocero, al explicar que la continuidad de la coalición no obliga a sus integrantes a mantener una posición común frente a todas las iniciativas legislativas.

De esta manera, Barragán defendió la autonomía de su bancada para evaluar cada propuesta presentada en el Parlamento.

Obras evaluará abstención de Juana Ticona con Ricardo Belmont

El senador también se pronunció sobre la abstención de su compañera de bancada Juana Ticona durante la votación de las facultades legislativas.

Barragán anunció que el partido sostendrá una reunión el lunes 26 de octubre, a las 6:00 p.m., con su líder, Ricardo Belmont, para analizar la decisión de la parlamentaria.

Según explicó, antes de la votación los integrantes de Obras participaron en una reunión donde se expusieron los argumentos para respaldar la delegación de facultades. El vocero aseguró que los presentes firmaron un acta en señal de conformidad con esa posición.

Sin embargo, Ticona optó por abstenerse durante la sesión, decisión que sorprendió a Barragán. Hasta el momento de sus declaraciones, el partido no había adoptado ninguna medida contra la senadora.

Barragán señala que Ruth Luque y Patricia Iturregui se acercaron a Ticona

El portavoz de Obras afirmó que, antes de la votación, las senadoras Ruth Luque y Patricia Iturregui se acercaron a Juana Ticona.

Según su versión, la parlamentaria modificó posteriormente la posición que había expresado en la reunión de bancada. No obstante, Barragán reconoció que desconocía el contenido de la conversación entre las legisladoras.

El vocero aseguró que Ticona le explicó que una votación favorable podría generar malestar entre sus electores de Tacna. Esta explicación corresponde a la versión ofrecida por Barragán y no constituye una declaración pública directa de la senadora.

La situación será materia de evaluación interna durante la reunión anunciada con Ricardo Belmont.