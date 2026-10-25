Contra el tiempo. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció ayer que el Gobierno publicará en aproximadamente 12 días los primeros decretos vinculados a seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño, luego de que el Congreso de la República aprobara este otorgamiento.

En ese sentido, sostuvo que en el equipo ministerial ya se encuentran elaborando las normativas amparadas en las facultades del Legislativo.

De otro lado, cuestionó al Parlamento por aprobar solo 27 de las 66 materias solicitadas y lamentó que algunos legisladores señalaran públicamente que concederían “lo menos posible” al Ejecutivo.

CRÍTICAS

“Ha habido mezquindad de un sector minoritario y ha habido generosidad de otro sector”, señaló en RPP.

Galarreta rechazó que se planteara una exigencia de todo o nada, ya que la cifra inicial formaba parte de una negociación.

Además, anunció que las propuestas excluidas llegarán al Legislativo por la vía regular. Entre ellas figuran incentivos tributarios para el primer empleo formal de los jóvenes y alivios para micro y pequeñas empresas afectadas por eventos climáticos.

“Todo lo que no nos han dado nosotros lo vamos igual a solucionar. Nos tomará un poquito más”, agregó.

De otro lado, e jefe del gabinete defendió también el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

La propuesta fija un régimen de consolidación temporal, entre el 1 de enero de 2027 y el 30 de junio de 2028 para que los inscritos en el Reinfo completen sus requisitos.

Galarrea admitió que dicho padrón no funcionó y negó que la nueva iniciativa lo replique. “Nosotros sí tenemos la decisión de acabar con estos procesos de formalización y lo que se formalice en ese plazo se formalice, después no”, aseveró.