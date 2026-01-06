La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó este lunes que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”, durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News.

Se trata de la primera aparición pública de Machado en un medio de comunicación desde los hechos ocurridos el fin de semana en Caracas, que incluyeron la salida forzada del poder de Nicolás Maduro, según relató la propia opositora durante el diálogo televisivo.

“Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible”, sostuvo Machado, pese a reconocer que el presidente estadounidense Donald Trump habría tomado distancia de su rol en el proceso de transición política.

Críticas directas a Delcy Rodríguez

Durante la entrevista, Machado arremetió contra Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la salida de Maduro. La dirigente opositora afirmó que Rodríguez es “una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en el país.

Rodríguez, exvicepresidenta del gobierno depuesto, ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, mientras Maduro enfrenta un proceso judicial en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico, según señaló Machado.

“En elecciones libres ganaremos con más del 90%”

Machado aseguró que Rodríguez carece de respaldo popular y que el pueblo venezolano apoya mayoritariamente a la oposición.

“En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos”, declaró, al tiempo que prometió que una eventual transición permitirá desmantelar las estructuras criminales que, según ella, han dañado al país.

La dirigente también afirmó que una “Venezuela libre” podría convertirse en el centro energético de América, en referencia a las vastas reservas petroleras del país.

Relación con Trump y oferta simbólica del Nobel

Pese a sus elogios al rol de Estados Unidos, Machado reconoció que no ha conversado con Trump desde el 10 de octubre. Incluso, indicó que el mandatario estadounidense habría cuestionado si cuenta con el “respeto” necesario para liderar el país.

En un gesto simbólico, Machado ofreció entregarle su Premio Nobel de la Paz a Trump, afirmando que se trata de un reconocimiento del pueblo venezolano.

“Lo que hizo es histórico. Es un paso enorme hacia la transición a la democracia”, expresó en Fox News.