La opositora venezolana María Corina Machado, de 58 años y ganadora del Premio Nobel de la Paz, padece una fractura vertebral desde que abandonó Venezuela la semana pasada, confirmó este lunes su portavoz.

La vocera Claudia Macero ratificó la información al referirse a un artículo publicado por el diario noruego Aftenposten, medio que reveló el diagnóstico médico de la dirigente.

“Está confirmada la fractura vertebral. Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”, declaró Macero.

Diagnóstico médico en Oslo

Según Aftenposten, la lesión fue diagnosticada en el Hospital Universitario Ullevål de Oslo, donde Machado fue evaluada tras su llegada a Noruega. El diario precisa que la fractura se produjo cuando la opositora era trasladada en un pequeño barco pesquero, en condiciones de mar agitada.

Machado arribó a Oslo la madrugada del jueves, demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial de entrega del Premio Nobel de la Paz, galardón que fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Desde su llegada al país nórdico, la dirigente había manifestado en varias ocasiones su intención de acudir al médico, sin detallar públicamente los motivos.

Primera aparición pública pese a la lesión

Pese a la fractura vertebral, la lesión no le impidió realizar una primera aparición pública en Noruega. Según el reporte, Machado incluso saltó una barrera para saludar a simpatizantes en la capital noruega, en un gesto que fue registrado durante su contacto inicial con seguidores.

Salida clandestina de Venezuela

La opositora abandonó Venezuela a riesgo de ser declarada fugitiva, ya que permanecía en la clandestinidad en su país. Hasta ahora, Machado ha mantenido reserva sobre los detalles de su salida.

No obstante, Bryan Stern, excombatiente estadounidense y fundador de una empresa especializada en evacuaciones desde zonas de riesgo, aseguró que la operación fue una compleja maniobra denominada “Dinamita Dorada”.

Según su relato, Machado salió de Caracas disfrazada y con una peluca, se trasladó hasta una playa del norte de Venezuela y debía escapar en un viejo barco pesquero, elegido para no levantar sospechas ni exponerse a operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe.

Travesía marítima y evacuación final

De acuerdo con Stern, la embarcación inicialmente asignada estaba averiada y el GPS no funcionaba. Machado, empapada y con síntomas de entumecimiento por el frío, logró finalmente pasar a otro barco, en el que se encontraba el propio Stern.

Desde allí llegó a Curazao, desde donde abordó un avión privado que la trasladó a Oslo, con una escala previa en Estados Unidos.

El viernes, ya en Noruega, Machado relató la experiencia:

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”.