Latas, caña, papel alambre, el lente de una cámara y los viejos lentes de su padre fueron suficientes para que Malick Ndiaye, un pequeño senegalés de trece años, construyera su primer telescopio. El niño, un aficionado de la astronomía, es hijo del antiguo guardaespaldas y chófer del expresidente de Senegal, Abdou Diouf, según informó el diario El País.

Precisamente, fue el exmandatario quien obsequió a su ex agente de seguridad diversos libros, entre ellos, Todo el Universo, material que este último heredó a su hijo. El texto, que cuenta con más de 30 años, es el favorito del menor y le sirve de material de estudio.

TE PUEDE INTERESAR: Usuarios adolescentes de TikTok reconocen que los fake news han tenido un impacto negativo en su salud mental

“Tardé dos semanas en construir el telescopio (…) cuando enfoqué al cielo nocturno y vi los detalles de la superficie de la Luna me pareció que podía tocarla con la mano (…) Ahora puedo contemplar bien Júpiter y hasta los anillos de Saturno”, comentó el menor a El País. Asimismo, también narró cómo su elaboración con bricolaje atrajo atención hacia él en redes sociales.

“Un día estaba en la puerta de casa y pasó un hombre que trabajaba en la obra de la carretera. Me preguntó si era algo de topografía y le dije que no, que era un telescopio que me había fabricado yo mismo. Entonces me hizo fotos y un vídeo y los subió a Facebook”, manifestó al periodista José Naranjo.

Debido a la viralización de su trabajo, el profesor Maram Kaire, presidente de la Asociación Senegalesa para la Promoción de la Astronomía (ASPA) conoció del esfuerzo de Malick y, por ello, le obsequió recientemente un nuevo telescopio. “Solo quiero mirar las estrellas”, aseguró el pequeño.