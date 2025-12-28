Un tren con 241 pasajeros y nueve miembros de la tripulación se descarriló este domingo en el estado de Oaxaca, informó la Secretaría de Marina, operadora de la vía ferroviaria. Hasta el momento no se ha confirmado si hay heridos o fallecidos, según datos oficiales.

La Marina precisó en un comunicado que “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal” y que se brinda atención inmediata a las personas usuarias del servicio. Añadió que ampliará la información cuando cuente con “datos confirmados y completos”.

Ruta estratégica inaugurada en 2023

El tren accidentado forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto que conecta el Golfo de México con el océano Pacífico y transporta carga y pasajeros. La obra fue inaugurada en 2023 y es una de las principales infraestructuras impulsadas por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) para promover el desarrollo del sureste mexicano.

Atención en la zona del accidente

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que el accidente ocurrió entre las localidades de Chivela y Nizanda y que su gobierno brinda la atención necesaria a los afectados.

“Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias ya se encuentran brindando apoyo”, indicó en X, sin confirmar cifras de víctimas.