El ayatolá Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, no ha sido visto públicamente desde que asumió el cargo la semana pasada tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Su ausencia ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud y su ubicación, especialmente porque se trataría de un objetivo prioritario para Washington y Tel Aviv en el actual conflicto.

Gobierno iraní asegura que está “sano y salvo”

El primero en pronunciarse sobre la situación del líder fue Yusef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masud Pezeshkian, quien afirmó que Mojtaba Jamenei se encuentra bien.

“Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo”, escribió en Telegram.

Se trata de la primera declaración oficial de un funcionario iraní sobre la situación del nuevo líder desde su designación.

Rumores sobre heridas tras el bombardeo

Diversos medios internacionales señalan que el ayatolá podría haber resultado herido durante el ataque que mató a su padre.

El embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, declaró al diario The Guardian que Jamenei “resultó herido en ese bombardeo” y que posiblemente se encuentra hospitalizado.

Según el medio estadounidense The New York Times, citando funcionarios iraníes, el líder habría sufrido lesiones principalmente en las piernas, aunque estaría a salvo en un lugar de alta seguridad.

Aparición simbólica en Teherán

Aunque el líder no ha reaparecido públicamente, su imagen se encuentra presente en carteles y pancartas en Teherán, donde aparece recibiendo simbólicamente la bandera nacional de manos de su padre.

Durante concentraciones en la capital, miles de simpatizantes corearon su nombre en actos organizados tras los bombardeos.

Sin embargo, también se han registrado protestas aisladas y gritos de rechazo contra el nuevo líder durante la noche en algunos barrios de la ciudad.

Figura cercana a los Guardianes de la Revolución

Mojtaba Jamenei es considerado un dirigente de línea conservadora y cercano a los Guardianes de la Revolución, la fuerza militar ideológica del régimen iraní.

Analistas sostienen que ha tenido influencia en decisiones de seguridad interna y en la respuesta a protestas antigubernamentales en el país desde 2009.

El experto Emile Hokayem, del International Institute for Strategic Studies, señaló que es probable que el líder permanezca oculto durante un tiempo.

“Probablemente permanecerá en un búnker durante mucho tiempo porque vio lo que le ocurrió a su familia”, afirmó.

Poder provisional en otros dirigentes

Mientras el nuevo líder permanece fuera de la vida pública, el poder político se mantiene visible en otras figuras del régimen.

Entre ellas destacan:

Alí Larijani , jefe del Consejo Superior de Seguridad

, jefe del Consejo Superior de Seguridad Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní

Antes de su designación, el presidente estadounidense Donald Trump había advertido que no aceptaría a Mojtaba Jamenei como líder supremo.