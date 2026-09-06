Las inundaciones y deslizamientos registrados en zonas del Himalaya dejaron 1.384 personas fallecidas entre Nepal y la región china del Tíbet, mientras continúan las operaciones para localizar a más de 5.500 desaparecidos. En Nepal, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres actualizó este domingo el número de fallecidos a 1.341. La cifra es ligeramente menor a los 1.344 casos reportados el sábado debido a las dificultades de las labores forenses y al proceso de identificación de restos recuperados entre los escombros.

¿Cuántos desaparecidos se reportaron?

El número de personas cuyo paradero se desconoce en Nepal asciende a 4.996. Entre ellas hay al menos 589 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles, mientras las autoridades han logrado entregar hasta ahora 98 cuerpos a sus respectivas familias.

En el Tíbet, las autoridades chinas informaron de 43 fallecidos y 519 personas que todavía permanecen desaparecidas. La zona fue afectada por una avalancha de lodo y rocas que alcanzó distintos sectores tras las intensas precipitaciones.

Parte de las personas desaparecidas se encuentran en túneles pertenecientes a once proyectos hidroeléctricos. Las fuerzas armadas indicaron que estos trabajadores quedaron atrapados tras la entrada de agua y lodo en las instalaciones.

Pese al tiempo transcurrido, los equipos de emergencia han encontrado sobrevivientes en algunas de las zonas más afectadas. El sábado fue rescatada Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años que permaneció once días sepultada bajo una capa de lodo en su vivienda del mercado de Betrawati, en Nuwakot.

Horas antes, un ciudadano chino fue localizado con vida luego de permanecer once días atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en Rasuwa. Estos rescates se sumaron al de otros dos trabajadores que fueron liberados el viernes después de pasar diez días atrapados en una galería de la central Trishuli 3A.

El Gobierno nepalí mantiene desplegados a 21.465 integrantes del Ejército, la Policía y la Fuerza Armada para atender las zonas afectadas. Según el último reporte oficial, los operativos han permitido auxiliar y poner a salvo a 13.104 personas.

Las autoridades también informaron que 6.075 heridos recibieron atención médica como consecuencia de la emergencia. Además, 3.652 personas desplazadas permanecen en 39 centros de acogida instalados en distritos afectados como Rasuwa, Nuwakot y Dhading.