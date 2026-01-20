La compañía de streaming Netflix anunció que simplificó su oferta para adquirir los estudios de cine y televisión de Warner Bros Discovery (WBD), manteniendo el mismo valor económico pero modificando la estructura de pago.

Según un comunicado difundido el martes, la operación sigue valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto a la propuesta anterior, pero ahora será totalmente en efectivo, a diferencia del esquema inicial que incluía un 16 % en acciones.

Mayor certeza para los accionistas de WBD

Netflix señaló que el acuerdo revisado “simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas”.

Con esta modificación, la plataforma espera que los accionistas de Warner Bros Discovery puedan votar la operación durante el mes de abril, en un contexto de fuerte competencia por la adquisición del grupo.

Una batalla con Paramount Skydance

La compra de WBD se ha convertido en el centro de una disputa entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta para adquirir el conglomerado de entretenimiento y noticias.

Netflix lanzó su propuesta inicial a comienzos de diciembre, ofreciendo 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72.000 millones sin deuda) por el estudio Warner Bros y la totalidad de HBO, que abarca tanto sus canales como la plataforma de streaming HBO Max.

La operación se realizaría tras una escisión entre este subgrupo y el portafolio de canales de WBD, que incluye señales como CNN y Discovery.

Ofertas rechazadas y disputa judicial

Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de Warner Bros Discovery, incluyendo su cartera de canales de televisión. Sin embargo, su oferta pública de adquisición, que valoraba a la empresa en 108.400 millones de dólares, fue rechazada en diciembre.

Una segunda propuesta mejorada volvió a ser desestimada el 7 de enero. Tras ello, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense para exigir que WBD divulgue información adicional a sus accionistas, al considerar que el consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.