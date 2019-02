Nicolás Maduro pide ayuda al papa Francisco para que facilite el diálogo en Venezuela

Síguenos en Facebook

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que le envió una carta al papa Francisco para pedirle ayuda en la facilitación del diálogo en su país.

"Yo le envié una carta al papa Francisco, espero que ya esté en camino o haya llegado a Roma, al Vaticano, diciéndole que yo estoy al servicio de la causa de Cristo, y en ese espíritu le he pedido que nos ayude en un proceso de facilitación, de fortalecimiento del diálogo", expresó el mandatario del país sudamericano en una entrevista para Sky TG24.

Maduro espera tener una respuesta positiva del Sumo Pontífice y agregó que le pidió al líder religioso "que ponga sus mejores esfuerzos, su voluntad, para ayudarnos en ese camino del diálogo".

Sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, tal como lo anunció Donald Trump, el presidente sudamericano dijo "que hay una amenaza" y pidió al mundo solidaridad y conciencia.

"Hay una amenaza, no puedo decir ahora que hay un riesgo. Hay una amenaza que comenzó en agosto de 2018, la primera vez que Trump habló sobre una intervención militar en Venezuela. Le digo a todo el mundo: necesitamos solidaridad, conciencia porque no hay locura de guerra y no transforman a Venezuela en un nuevo Vietnam, porque el pueblo venezolano, nuestras fuerzas armadas bolivarianas y revolucionarias ... nunca permitiremos que se toque una pulgada del territorio nacional", manifestó.