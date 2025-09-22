El gigante tecnológico Oracle será el encargado de controlar el algoritmo de recomendaciones de TikTok en Estados Unidos, informó este lunes la Casa Blanca. La medida forma parte del acuerdo que establece la venta de las operaciones de la aplicación en el país norteamericano, en el marco de preocupaciones por la seguridad nacional.

El convenio permitirá que la nueva empresa que adquiera el negocio estadounidense de TikTok tenga acceso a una copia del algoritmo que define los contenidos sugeridos a los usuarios. Este será “inspeccionado y reentrenado por completo por un proveedor de seguridad en lo que respecta a los datos de los estadounidenses, y luego operado por una entidad estadounidense”, explicó un alto funcionario.

La decisión se enmarca en la ley aprobada bajo la administración de Joe Biden, que obligaba a la compañía matriz china ByteDance a vender sus operaciones en EE.UU. o enfrentar la prohibición de la plataforma. Legisladores y el expresidente Donald Trump han denunciado reiteradamente que TikTok podría ser usado por China para recolectar datos o influir en la opinión pública.

El funcionario añadió que el algoritmo será monitoreado para evitar influencias indebidas. Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el nuevo consejo directivo de la aplicación en Estados Unidos tendrá siete asientos, de los cuales seis estarán ocupados por ciudadanos estadounidenses.

Trump celebró el avance en las negociaciones con el presidente chino Xi Jinping, tras mantener su segunda conversación desde que regresó a la presidencia. El mandatario adelantó que firmará una orden ejecutiva esta semana, declarando que los términos del acuerdo cumplen con las necesidades de seguridad nacional.

Por su parte, Trump señaló que el magnate de medios Rupert Murdoch y su hijo Lachlan podrían formar parte del grupo de inversores que tomarán control de TikTok en Estados Unidos.