En redes sociales se volvió viral el video en que se observa a un padre de 32 años, identificado como Abdalla Mohamed, que engañaba a su hija de tres años, Salwa, para que crea que los bombardeos que caían cerca a donde vivían, en la localidad de Sarmada, ubicada a 10 kilómetros de la frontera con Turquía, es un juego. Sin embargo, la historia ha dado un giro total porque lograron escapar de Siria.

Resulta que Abdalla, quien se encuentra sin empleo, había pedido ayuda para dejar su casa donde también vivía con su esposa y poner a salvo a su pequeña hija. Por fortuna, el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan respondió el llamado.

“Las autoridades turcas se pusieron en contacto conmigo y nos han llevado a Turquía”, contó el sirio a la agencia de noticias turca Anadolu. Tras salir de Siria, el padre se mostró contento porque logró darle seguridad a su inocente hija.





Abdullah ve güzel kızı Selva. Yukarıda durumlarını paylaştığım baba kız. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok. pic.twitter.com/wUwKAcLzWE — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 16, 2020

“Estoy feliz”, dijo Abdalla Mohamed a El País tras instalarse en Turquía, lejos de los bombardeos en tierras sirias. “Estamos lejos de la guerra, no hay explosiones, no hay aviones, no hay muerte. Es un sitio nuevo, no tengo trabajo, pero estoy feliz”, agregó.

El video se volvió viral gracias a que el amigo turco de la familia, llamado Mehmet Algan, lo compartió en Twitter. En la mencionada red social generó conmoción entre los usuarios porque el padre buscaba la mejor forma para darle tranquilidad a su hija. Este hecho les hizo recordar a la película italiana La vida es bella.

