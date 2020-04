La gestión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente a la pandemia del coronavirus COVID-19 ha sido cuestionada por las grandes potencias y aportantes a esa entidad. En las últimas semanas, los Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido señalaron la falta de transparencia de la OMS para brindar información sobre el brote de la enfermedad que se inició en la ciudad china de Wuhan. Pero, ¿qué tan acertadas han sido las medidas tomadas por esa organización en temas de salud?

a paso lento. Para el especialista en salud pública Marco Almerí, el trabajo de la OMS ha dejado mucho que desear. El médico consideró que la entidad no entregó a tiempo información sobre el nuevo virus al resto de países del mundo, pese a ser un ente oficial que recibe constantemente data científica y de primera mano.

Asimismo, señaló que la OMS se equivocó al declarar al COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo, cuando el virus ya estaba presente en 105 países del mundo y ya se conocía su alta tasa de contagio.

“La OMS no solo no dio a tiempo la información, sino que nos dio la información equivocada, nos llevó al abismo”, señala Almerí.

Pero no son los únicos errores, asegura Marco Almerí. Sus cuestionamientos apuntan hacia los reiterados consejos que la OMS dio para no cerrar las fronteras con China, cuando en el mundo ya se reportaban 7818 casos positivos. A ello se suma el lento trabajo de la entidad para actualizar la información sobre las formas de transmisión de la enfermedad y la detección de nuevos síntomas.

El galeno indicó que recientes estudios han demostrado que muchos pacientes con COVID-19 experimentaron la pérdida del gusto y la olfación, incluso mucho antes de presentar los síntomas comunes como fiebre, tos seca y la falta de aire.

Al no ser reconocida la investigación por la OMS, los médicos del mundo no consideran los nuevos síntomas en la historia clínica del paciente y por lo tanto no pueden diagnosticar el mal.

NUEVOS SÍNTOMAS. A diferencia del resto de países, Estados Unidos ha dado un paso adelante. El último viernes, el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) incorporó en su lista oficial seis nuevos síntomas asociados al coronavirus. Se trata de los escalofríos, temblores, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida abrupta del sentido del olfato o el gusto, que aparecen a partir de los dos primeros días de contacto con el virus.

Finalmente, el especialista en salud pública consideró que la OMS erró al recomendar que el cadáver de una víctima con coronavirus debía ser cremado, sin considerar que a través de la necropsia se puede obtener información importante para el conocimiento de cualquier enfermedad.

“Con la necropsia realizada tempranamente habríamos descubierto lo que recién hallaron los médicos italianos. El cuerpo de un paciente con COVID-19 no solo presentaba neumonía, sino también neumonitis y coagulación en los vasos sanguíneos del pulmón. Entonces, para oxigenar la sangre de los pacientes no solo era un problema las vías aéreas sino también la vía sanguínea que estaba obstruida por la presencia de estos coágulos”, sentencia el galeno.

LIDERAZGO. Un diferente análisis tiene el docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Ernesto Gozzer, quien señala que la respuesta de la OMS fue adecuada y oportuna. Recordó que desde los inicios del brote de la pandemia la OMS instó a las naciones a prepararse para la llegada del coronavirus, ya que podría provocar una crisis en los países con sistemas sanitarios débiles.

“Como es un virus nuevo y muy contagioso, igual tenía que llegar a todo el planeta. Pero, ¿por qué se producen más muertes en otros países? Porque han tomado las medidas muy tarde”, destaca el docente universitario.

Para el profesor Gozzer, la emergencia sanitaria ha demostrado la ausencia de un liderazgo global. Ha faltado líderes que tengan el poder de convocatoria para discutir esta problemática y plantear estrategias.

Pese a las diferentes perspectivas, ambos especialistas coinciden en que la OMS ha tenido actuaciones destacables e importantes en el manejo de otras emergencias, por lo que su existencia como institución debe continuar con el apoyo de todos los países del mundo.