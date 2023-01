La empresaria peruana Hirka Roca Rey, hija del fallecido Bernardo Roca Rey, recibió en España el Premio Excelencias Gourmet 2022, galardón que fomenta la cultura iberoamericana en ámbitos de turismo, gastronomía, y otros sectores.

Según un comunicado oficial, la también periodista recibió el premio por “su carrera profesional e impulsora en el mundo del periodismo y la publicación gastronómica peruana”.

Durante la premiación también estuvo presente la doctora Lurdes Plana, presidenta de la Real Academia de Gastronomía Española.

Hirka Roca Rey es fundadora de Hirka Content, una empresa que se dedica a la creación de contenidos principalmente gastronómicos.

¿Quién es Hirka Roca Rey?

La hija del fallecido periodista fue propietaria de Pantagruel, el primer restaurante que internacionalizó el concepto de cocina novoandina y alta cocina peruana entre los años 1997 y 2000.

Asimismo, fue redactora del suplemento El Dominical (diario El Comercio), donde escribió sobre los insumos peruanos y sus posibilidades.

Hirka también comandó la producción de coleccionables de cocina para el Grupo El Comercio, con recetas para el menú diario de los lectores.

Ha editado libros gastronómicos como “500 años de fusión: la historia, los ingredientes y las nuevas propuestas de la cocina peruana”, de Gastón Acurio, el mismo que ganó el premio a Best Cookbook of the Year en 2009.