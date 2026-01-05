El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes que tomará “de nuevo las armas” frente a las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, en medio de una escalada verbal entre ambos gobiernos tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

“Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, escribió Petro en su cuenta oficial de la red social X, en referencia a su pasado como integrante de la guerrilla del M-19.

Insultos y advertencias desde Washington

Las declaraciones del mandatario colombiano se produjeron después de que Trump afirmara durante el fin de semana que Petro debía “cuidarse el trasero”, tras la captura en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo.

Trump calificó además a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”, y advirtió que “no lo hará por mucho más tiempo”, profundizando el tono confrontativo entre ambos líderes.

Orden a las fuerzas armadas colombianas

En su mensaje publicado el lunes, Petro añadió una instrucción directa a la fuerza pública colombiana:“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE.UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente”.

La afirmación generó preocupación en sectores políticos y diplomáticos por el alcance simbólico y operativo del mensaje, en un país donde la relación civil-militar ha sido históricamente sensible.

Una relación bilateral en deterioro

Desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, las relaciones entre Washington y Bogotá se han deteriorado progresivamente, con cruces de acusaciones por temas como seguridad regional, aranceles y política migratoria.

Durante décadas, Estados Unidos y Colombia mantuvieron una estrecha alianza estratégica, especialmente a partir del Plan Colombia, implementado en 1999 y considerado clave en la lucha contra los carteles del narcotráfico.

Petro, exguerrillero del Movimiento 19 de Abril, firmó la paz en 1990 y posteriormente fue congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.