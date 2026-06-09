La NASA anunció este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, programada para 2027. La tripulación está conformada por Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas y el italiano Luca Parmitano, quienes realizarán pruebas de acoplamiento entre la cápsula Orion y los módulos lunares desarrollados por SpaceX y Blue Origin en órbita terrestre.

Las maniobras permitirán comprobar el funcionamiento conjunto de los sistemas que serán utilizados en las siguientes fases del programa Artemis. La agencia busca verificar el desempeño de estas tecnologías antes de avanzar hacia operaciones alrededor de la Luna.

Randy Bresnik fue designado como comandante de la misión. Junto a él participarán los astronautas de la NASA Frank Rubio y Andre Douglas, además de Luca Parmitano, representante de la Agencia Espacial Europea.

Durante la presentación del equipo, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, dirigió un mensaje a los integrantes de la expedición. Sus declaraciones estuvieron enfocadas en el trabajo que asumirán durante los próximos años de preparación.

“A la tripulación de Artemis III, les deseamos buen viaje en el camino que tienen por delante”, expresó.





Trayectoria del equipo

Frank Rubio llega a la misión después de permanecer 371 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional. Esa marca constituye el récord estadounidense de permanencia continua en el espacio.

Por su parte, Luca Parmitano representará a la Agencia Espacial Europea dentro de la expedición. Su participación forma parte de la colaboración entre Estados Unidos y Europa en las futuras operaciones de exploración espacial.

Andre Douglas también integrará el equipo encargado de las pruebas previstas para 2027. La NASA informó que la preparación de la tripulación continuará durante los próximos meses.

It is a tremendous day for The Citadel as one of our own, Randy Bresnik '89, has been named the Commander of NASA's Artemis III mission set to launch next year. This vital mission will bring humans one step closer to walking on the moon again, and we are incredibly proud that… pic.twitter.com/pu7KXgPm4B — The Citadel (@Citadel1842) June 9, 2026





Declaraciones de la tripulación

Durante la conferencia de presentación, Randy Bresnik destacó el significado que tiene para el equipo haber sido seleccionado para esta misión. El astronauta se refirió a la responsabilidad que asumirán durante las operaciones previstas.

“Sin duda nos sentimos honrados como tripulación de poder ejecutar esta misión Artemis III”, indicó.

La NASA informó que los resultados obtenidos durante estas pruebas servirán para evaluar el desempeño de la cápsula Orion y de los sistemas desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Esa información será utilizada para definir las siguientes etapas del programa Artemis.

La misión incluirá maniobras de acoplamiento entre la cápsula Orion y los vehículos desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Los ingenieros supervisarán el funcionamiento de cada sistema para comprobar su compatibilidad durante las operaciones en órbita.