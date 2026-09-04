La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que ya hay personas detenidas por el homicidio múltiple en el que murió Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo. El músico fue encontrado sin vida junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota de la familia en un departamento de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

El crimen habría ocurrido el martes entre las 17:30 y las 19:40 horas. Un hijo de la pareja, de seis años, fue hallado ileso dentro del inmueble.

Durante su conferencia diaria en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que recibió detalles del caso desde el miércoles. La mandataria también señaló que el Gobierno del Estado de México brinda asistencia a los familiares de las víctimas.

Al referirse a las investigaciones, la presidenta indicó que las autoridades ya tienen identificados a los detenidos y que conocen una posible causa vinculada con una disputa entre los allegados del músico y otro grupo familiar. Esta versión forma parte de los elementos considerados por los investigadores y no constituye hasta ahora un móvil confirmado.

La mandataria explicó que el Gobierno federal también está dispuesto a colaborar con los familiares. En ese contexto, señaló que desde la Secretaría de Gobernación se brindará el apoyo que corresponda.

¿Quiénes son los detenidos?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su presunta participación en el crimen. El primero era socio de Meléndez y habría utilizado esa relación de confianza para ingresar al domicilio, mientras que el segundo es investigado por una posible intervención en los hechos.

Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible robo relacionado con la relación comercial que mantenían Meléndez y uno de los sospechosos. De acuerdo con una versión difundida por el periodista Carlos Jiménez, el encuentro también habría estado relacionado con un préstamo y una discusión previa entre ambos.

La Fiscalía no ha confirmado públicamente que alguna de estas hipótesis corresponda al móvil definitivo del ataque. Los dos detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades deberán determinar la participación que habría tenido cada uno de los investigados y establecer su situación jurídica ante un juez competente del Estado de México. El caso continúa bajo investigación para precisar las circunstancias y el motivo del homicidio múltiple.

En una operación conjunta de @FiscaliaEdomex ,@SSPCMexico y @SSC_CDMX, fueron detenidos dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas. Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad. Los hechos ocurrieron ayer en… pic.twitter.com/GvL0aSC46a — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 2, 2026