Recuperan entrevista donde Nicolás Maduro amenaza a periodista

La cadena Univision Noticias informó este jueves que logró recuperar el video íntegro de los 17 minutos de preguntas y respuestas que realizó el 25 de febrero de 2019 el periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos y el presidente chavista de Venezuela Nicolás Maduro, antes de que éste ordenara detener la filmación, confiscar el material y deportar al reportero.

La cadena difundirá la grabación completa el próximo domingo, en donde se ve a un Maduro muy inquieto y desafiante desde la primera pregunta.

"Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento, de mayoría opositora) usted es un dictador",empezó Ramos.

Maduro respondió a esa pregunta mostrando una copia en miniatura de la Constitución venezolana: "Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar".

"Tienes que ser un poco más equilibrado", instruyó Maduro a Ramos y luego le dijo: "Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos, muy anti revolucionario. No eres solo un periodista, Jorge".

Maduro afirmó que era consciente del estilo de Ramos de "ir al choque" con sus preguntas: "He aceptado tu entrevista porque sabía que iba a ser así", le dijo, pero luego no quedó conforme con el desarrollo de la nota y, a los 17 minutos de diálogo, optó por censurar la conversación entera.

"Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti, ¿oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿oíste? Te agradezco todo, hasta luego", le dijo Maduro a Ramos cuando este trató mostrarle en su iPad un video captado días antes en las calles de Caracas, donde se ve a niños y a adultos comiendo basura.