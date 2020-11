Los jefes de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron una demanda en la justicia para suspender el conteo en el estado clave de Michigan, donde su rival Joe Biden tiene una magra ventaja.

“Hemos iniciado una demanda en un tribunal de reclamaciones de Michigan para detener el conteo hasta que nos concedan un acceso significativo”, indicó en un comunicado la campaña de Trump, sin aportar pruebas de que han sido vedados de los locales.

El mensaje llegó poco antes del anuncio que el candidato demócrata Joe Biden ganó en Wisconsin, uno de los estados clave.

El presidente Trump no pudo mantener su victoria de hace cuatro años, proyectaron este miércoles CNN y The New York Times, citando a la agencia AP.

Este estado le otorga a Biden 10 votos para el Colegio Electoral, lo que aumenta su ventaja a 248 frente a 213 de Trump. Todavía no hay resultados en Pensilvania, Michigan, Georgia y Carolina del Norte.

Fuente: AFP