Pésima comparación. Un sacerdote católico estadounidense, de nombre Richard Bucci, generó polémica en el mundo tras afirmar que la pedofilia no asesina a ninguna persona, pero que el aborto sí.

“No estamos hablando de ningún otro problema moral, donde algunos pueden hacer una comparación entre pedofilia y aborto. La pedofilia no mata a nadie y esto lo hace”, dijo a NBC tras afirmar que más menores de edad habían sido asesinados por aborto que por delitos sexuales.

El clérigo de la Iglesia del Sagrado Corazón de West Warwick prohibió a las 44 parlamentarios del estado en donde vive, Rhode Island, a recibir la comunión, ser testigos o padrinos de un matrimonio en su parroquia debido a votaron a favor de una ley de derechos al aborto. Su argumento fue “2000 años de enseñanzas católicas”.

“Esta es la enseñanza de la Iglesia. La Ley Canónica de la Iglesia, el Concilio Vaticano II y el Primer Catecismo de la Iglesia. No sé qué más evidencia debería presentar”, indicó.

Lo que dijo el cura no agradó a los legisladores y lo cuestionaron. “Cuando (Bucci) dice que la pedofilia no mata a las personas, bueno, claramente no lo entiende”, sostuvo la representante estatal Carol Hagan McEntee a CBS News.