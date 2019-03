Se estrella avión con más de 150 personas a bordo entre Etiopía y Kenia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un avión de la empresa Ethiopian Airlines que se dirigía desde Adís Abeba (capital de Etiopía) a Nairobi (capital de Kenia) se estrelló esta madrugada con 157 personas a bordo, así lo confirmó la oficina del primer ministro etíope, Aby Ahmed.

"La oficina del PM, en nombre del gobierno y el pueblo de Etiopía, desea expresar sus más profundas condolencias a las familias de aquellos que han perdido a sus seres queridos en Ethiopian Airlines Boeing 737 en vuelo regular programado a Nairobi, Kenia esta mañana", dice en Twitter.

Las 157 personas, entre pasajeros y tripulantes de 35 nacionalidades diferentes, fallecieron, según el medio estatal Fana Broadcasting Corporate, que citó a la aerolínea.

El accidente ocurrió minutos después del despegue. "El avión B-737-800MAX con número de registro ET-AVJ ha despegado a las 08:38 am hora local de Addis Ababa (10:38 am hora local España), Aeropuerto Internacional de Bole y ha perdido contacto a las 08:44 am hora Etiopia (10.44 am hora local España)", se lee en un comunicado de Ethiopian Airlines.

El avión accidentado es relativamente nuevo porque fue lanzado al mercado en 2016 y la compañía Ethiopian Airlines lo agregó a su flota en julio del 2018, según BBC.

La empresa comunicó que se encuentran en el lugar del accidente y aseguró que activaron un centro de información con líneas telefónicas para los familiares de los pasajeros fallecidos puedan comunicarse.