Un sismo de magnitud 5.0 sacudió este sábado la ciudad de Kuqa, en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, sin que por el momento se haya informado de posibles víctimas o daños materiales, según los datos oficiales.

El sismo se registró a las 00:17 hora local (16:17 GMT del viernes), con epicentro a 20 kilómetros de profundidad, según la medición del Centro de Redes Sismológicas de China.

El organismo situó el epicentro en las coordenadas 42,22 grados de latitud norte y 83,64 grados de longitud este, en Kuqa, perteneciente a la prefectura de Aksu.

El epicentro se situó a unos 287 kilómetros del punto donde confluyen las fronteras de China, Kazajistán y Kirguistán, y a 368 kilómetros de Urumqi, capital regional de Xinjiang.

El oeste de China, donde se encuentran Xinjiang, el Tíbet y Qinghai, registra frecuentes terremotos debido a su proximidad a la zona de fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, aunque muchos no causan daños de importancia por la baja densidad de población en amplias áreas de la región.