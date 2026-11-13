El papa León XIV llegó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, en la región Lambayeque, donde miles de fieles se congregaron para recibirlo en medio de muestras de emoción y fervor religioso. El sumo pontífice retornó a la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años, entre 2015 y 2023, antes de ser elegido como máximo representante de la Iglesia católica.

Como parte de su agenda de la tarde, entre las 4:30 p. m. y las 7:00 p.m., el Santo Padre sostendrá encuentros pastorales y académicos. Primero, se reunirá con obispos y religiosos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y, posteriormente, tendrá un encuentro con universitarios en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). La jornada concluirá con una cena privada junto al clero local en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

MIRA EN VIVO:

SIGUE EN VIVO AQUÍ:

Tercer día la visita apostólica del sumo pontífice: Su recorrido y las principales actividades de esta tarde en Chiclayo

17:20 p.m. Concluye encuentro del papa León XIV con obispos y religiosos en Chiclayo

17:19 p.m. León XIV reza el Padre Nuestro y bendice a los fieles.

17:18 p.m. Termina el mensaje del papa en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:17 p.m. El sumo pontífice planteó que cada comunidad pueda tener su propio consejo pastoral.

17:16 p.m. El papa León XIV pidió revisar las actitudes y comportamiento de cada uno, “empezando por los sacerdotes” .

17:13 p.m. El sumo pontífice dijo que es “fácil hablar de sinodalidad”, pero “es un reto” llevarlo a la práctica.

17:10 p.m. “ El primer testimonio que deben dar las comunidades pastorales es el amor fraterno entre sus miembros, reflejo de la Santísima Trinidad”; señala León XIV .

17:07 p.m. Papa León XIV da su mensaje en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:03 p.m. Gloria Zapata, agente pastoral de Pira da su testimonio antes el sumo pontífice. “Los más hermoso llegó cuando dejamos de hablar, y empezamos a caminar”, dijo.

16:59 p.m. Papa León XIV escucha un testimonio de una misionera y profesora de Fe y Alegría. Resalta la labor que realiza la Comisión de Escucha de la Diócesis de Chiclayo.

16:56: p.m. Hace uso de la palabra monseñor Edison Farfán Córdova

16:48 p.m. Dedican una emotiva canción a León XIV por volver a la tierra de la que se enamoró.

16:45: p.m. Dan la bienvenida a papa León XIV en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

16:37 p.m. El sumo pontífice se acerca a religiosas de claustro, quienes proceden a saludarlo y se toman fotografías.

16:35 p.m. León XIV entregará la rosa de oro a la Virgen Nuestra Señora de la Paz.

16:33 p.m. Papa León XIV llega a encuentro con obispos y religiosos en Chiclayo.

16:32 p.m. El sumo pontífice camina y saluda a fieles antes de ingresar al Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

16:17 p.m. El papa León XIV se dirige a reunión con obispos y religiosos en Chiclayo.

16:14 p.m. Fieles esperan al papa en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

16:07: p.m. Posteriormente, León XIV se encontrará con universitarios en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). La jornada concluirá con una cena privada junto al clero local en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

16:00 p.m. A las 4:30 de la tarde el papa León XIV iniciará sus encuentros pastorales y académicos en Chiclayo.

Programa Viernes 13 de noviembre:

7:40 a. m.: Salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

Salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo. 9:10 a. m.: Llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

Llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 10:30 a. m.: Santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

Santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. 12:40 p. m.: Visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

Visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. 4:30 p. m.: Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 5:45 p. m.: Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 7:00 p. m.: Cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad