Las autoridades de Venezuela actualizaron a 4 333 la cantidad de personas fallecidas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio. El nuevo balance registró 215 cuerpos recuperados durante las últimas jornadas de búsqueda y rescate, principalmente en zonas donde continúan los trabajos de remoción de escombros.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que los equipos de emergencia mantienen las labores de recuperación de víctimas en áreas afectadas como La Guaira. Según el reporte oficial, los trabajos de desescombro permitieron encontrar nuevos cuerpos en las últimas semanas.

#MUNDO | El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que aún hay 315 personas sin identificar tras los terremotos del pasado 24 de junio. Al ser consultado sobre la cifra de desaparecidos, indicó que continúan los procesos de identificación… pic.twitter.com/pGTLPQFVrL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 11, 2026

El balance precisa que 16 740 personas resultaron heridas por los movimientos telúricos. Además, las autoridades indicaron que más de 31 mil pacientes fueron atendidos en centros de salud y que más del 90 % ya recibió el alta médica.

Respecto a la situación de los damnificados, el reporte señala que 17 907 personas continúan sin vivienda tras los daños ocasionados por los sismos. Asimismo, se registran 86 794 familias que recibieron algún tipo de atención durante la emergencia.

Daños materiales

Las autoridades informaron que 856 edificaciones resultaron afectadas, mientras que 190 estructuras colapsaron debido a la magnitud de los movimientos. En las zonas de emergencia permanecen instalados 94 campamentos temporales donde se encuentran 18 437 personas.

Como parte de la respuesta humanitaria, se distribuyeron 9 766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua para los afectados. El operativo cuenta con 31 837 efectivos de seguridad y 30 197 voluntarios registrados para apoyar las labores de atención.

Desde el inicio de la emergencia se contabilizaron 1 203 réplicas, incluida una registrada durante la mañana del sábado. Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica mientras continúan los trabajos de recuperación.